Torna Stockholm Requiem su laF, due nuovi episodi della serie crime svedese a gennaio e febbraio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Torna in esclusiva su laF, con due episodi inediti, la serie nordica Stockholm Requiem: martedì 28 gennaio e 4 febbraio 2020 vanno in onda sul canale 135 di Sky due nuove indagini della serie crime prodotta dall'acclamato Piodor Gustafsson (Border - Creature di confine e L'Uomo Di Neve), adattamento della trilogia letteraria di grande successo Bergman & Recht di Kristina Ohlsson. La serie era già stata trasmessa in prima visione assoluta, sempre su laF, lo scorso novembre, con i primi tre episodi: ora altrettante indagini si aggiungono all'antologia dei casi della brillante criminologa Fredrika Bergman, interpretata da Liv Mjönes, una stimata analista investigativa che lavora per l'unità indagini speciali della polizia di Stoccolma. Nel primo dei due nuovi appuntamenti in onda su laF, dal titolo Cinerama, l'affascinante esperta della scena del crimine si ritrova a dover ... optimaitalia

