Torna a Roma il musical dei Queen “We will rock you” (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (askanews) – Torna a Roma, al Teatro Brancaccio, dal 28 gennaio al 2 febbraio, “We will rock You”, lo spettacolo con le hit dei Queen suonate dal vivo, nella nuova regia di Michaela Berlini. In questa seconda stagione c’è una nuova regista, Michaela Berlini, che ha ulteriormente sviluppato la rivisitazione e implementazione del testo originale con continui riferimenti all attualità socio-politica e al mondo pop delle canzonette italiane. Claudio Trotta alla vigilia del ritorno a Roma dello spettacolo che lo ha visto protagonista nella veste di produttore ha commentato: “Questa seconda stagione, con la nuova regia, se possibile esalta ancora di più la forza aggregante del rock e la Bellezza della condivisione. Solo insieme si può cambiare il mondo. Una nuova coppia di protagonisti ingenuamente salvatori del Pianeta Terra, un nuovissimo e più ... notizie

