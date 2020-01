Torino. Scritta razzista nel giorno della Shoah. “Affogheranno nell’ignoranza” (Di martedì 28 gennaio 2020) Nuovo episodio di razzismo contro gli ebrei in Italia. Sempre in Piemonte. Un altro messaggio lasciato sulla porta di casa nel giorno della Shoah. Il sindaco Appendino insorge: “Affogheranno nell’ignoranza”. In Piemonte sembra essersi risvegliata una ‘strana’ sete di razzismo. Strana perchè la regione è stata sempre riconosciuta come ‘rossa’ e solidale. Probabilmente si tratta … L'articolo Torino. Scritta razzista nel giorno della Shoah. “Affogheranno nell’ignoranza” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

eziomauro : Mattarella nel Giorno della Memoria: 'A Mondovì scritta ignobile, l'antisemitismo non è scomparso' - SkyTG24 : Scritta 'Qui ebrei' a Mondovì, procura: 'Indagini in ogni direzione' - Oriana33386167 : RT @fabbri333: 'Crepa sporca ebrea', scritta sulla casa di una donna a Torino - Politica - ANSA -