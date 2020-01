Torino, Laxalt: «Cancelliamo il KO con l’Atalanta contro il Milan» (Di martedì 28 gennaio 2020) Diego Laxalt, laterale del Torino, ha parlato nel pre-partita della gara di Coppa Italia fra i granata e il Milan Diego Laxalt, esterno in forza al Torino ma di proprietà del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport prima del fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia. «Questa partita può essere molto importante per noi, ci crediamo. Oggi dobbiamo fare una grande gara e dimenticare quello che è successo sabato: noi non siamo quella squadra. Dobbiamo dare tutto per passare il turno, è un obiettivo importante. Dobbiamo cancellare la sconfitta con l’Atalanta e pensare a oggi, possiamo fare bene. Dobbiamo dare il tutto per tutto». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

