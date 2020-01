Torino, il retroscena di Natalino Fossati: “ho visto gente piangere, ormai si è capito il giochino di Cairo” (Di martedì 28 gennaio 2020) Momento nerissimo in casa Torino. I granata sono stati pesantemente contestati dai tifosi dopo l’umiliante 0-7 contro l’Atalanta. Nel mirino dei supporters soprattutto Mazzarri e Cairo. Intervistato da “Tuttosport”, l’ex terzino del Toro Natalino Fossati, in granata dal 1964 al 1974, ha svelato interessanti retroscena sulla situazione societaria e di spogliatoio. La storia di Erasmo Iacovone e del Taranto, il sogno Serie A spezzato in una tragica notte “Vedere il Torino umiliato dall’Atalanta ha fatto molto male non solo a me ma a tutti i tifosi. Il tarlo probabilmente è dentro gli spogliatoi. C’è qualcosa che non va all’interno. Non è possibile vedere un disarmo del genere. Bisogna che capiscano che indossano la storica maglia del Toro. Allo stadio c’era gente che mi passava di fianco e piangeva, altri sono andati via. ... calcioweb.eu

