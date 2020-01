Torino, altro grave episodio antisemita: “Crepa sporca ebrea” (Di martedì 28 gennaio 2020) Nel Giorno della Memoria appena passatp è avvenuto un altro gravissimo episodio di antisemitismo che ribadisce ancora una volta il valore fondamentale della giornata stessa. È successo a Torino, dove una signora con madre di origini ebree si è ritrovata una pesante scritta sulla porta di casa. Tristemente, nei giorni scorsi si sono verificati casi simili. La scritta sulla porta di casa Ricordare è fondamentale, affinché la storia non si ripeta. Questa è la frase che più viene associata al 27 gennaio, Giorno della Memoria, per ribattere a chi oggi la trova una ricorrenza superflua, lontana. I pericoli dell’odio, del razzismo, dell’antisemitismo, dell’omofobia, del Male tuttavia sono ancora radicati nel mondo, come un altro virus killer di cui non si riesce a trovare il vaccino definitivo.Succede così che a Torino, in un palazzo di corso Casale, una signora di oltre 70 anni ha ... thesocialpost

c_appendino : ?? La riqualificazione del Michelotti è un intervento fondamentale per Torino. Un progetto di partecipazione volto… - SmnMaestripieri : RT @ArciNazionale: Nuovo episodio di antisemitismo dopo Mondovì. La scritta 'crepa sporca ebrea' è comparsa oggi su un palazzo a Torino, do… - TitoDarca : RT @ArciNazionale: Nuovo episodio di antisemitismo dopo Mondovì. La scritta 'crepa sporca ebrea' è comparsa oggi su un palazzo a Torino, do… -