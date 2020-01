Tolo Tolo, Carlo Verdone: "il film di Checco Zalone, coraggioso ma lontano dalla mia comicità" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Verdone ha parlato di Tolo Tolo, l'ultimo film di Checco Zalone, in un'intervista su Vanity Fair: 'Alcune cose funzionano, altre meno', ha detto il regista e attore. Carlo Verdone ha parlato anche di Tolo Tolo, l'ultimo film di Checco Zalone, in una lunga intervista pubblicata su Vanity Fair. Nella stessa intervista, l'attore e regista romano, si è raccontato su alcuni della sua vita, ma gli è stata fatta anche una domanda sul film attualmente in vetta al boxoffice. Un giudizio un po' tiepido, quello di Carlo Verdone su Tolo Tolo: "Ha fatto un tentativo: alcune cose funzionano, altre meno." - spiega - "Ma anche se da spettatore posso criticare, apprezzo lo sforzo, il coraggio e l'intenzione di fare qualcosa di lontano dai suoi precedenti. In fin dei ... movieplayer

