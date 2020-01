Tiziano Ferro racconta cosa canterà a Sanremo (Di martedì 28 gennaio 2020) È un Tiziano Ferro carico, spiritoso e entusiasta quello che si vede sul suo profilo Instagram. Pronto e con le idee cariche per questo Festival di Sanremo che lo vedrà presente per tutte e 5 le puntate. Il piano di Ferro Tiziano Ferro canterà sul palco del Teatro Ariston le canzoni iconica del Festival. Quelle che hanno segnato i suoi 40 anni, per quest’anno sono 40, di amore per la canzone italiana. “Non può mancare Mia Martini. Niente come lei che guardava la galleria dell’Ariston mentre ci gridava addosso ‘Almeno tu nell’universo’. E noi le credevamo tutti“, sottolinea in questa sorta di intervista doppia che fa con se stesso. Poi sarà la volte di Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno “perché camminando di fronte al museo dei Grammy a Los Angeles un giorno ho visto il suo nome inciso su una stella di marmo sul pavimento e mi sono emozionato. E mi sono anche sentito ... thesocialpost

rtl1025 : ?? #Sanremo2020, #TizianoFerro, canterò #MiaMartini e #Modugno ?? @TizianoFerro - Agenzia_Ansa : Tiziano Ferro intervista se stesso: a #Sanremo canterò Mia Martini e Modugno - IL VIDEO #Sanremo2020 #ANSA - rtl1025 : Sul palco dell'#Ariston anche @Ranieri_Calone ?? ?? ??? -