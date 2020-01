Tifosi ultrà | sono quelli a più alto rischio infarto Lo afferma una rivista specializzata

Napoli - il ritorno degli ultrà : con la Lazio riecco i Tifosi in curva B : Un mese e più di attesa, ma finalmente un passo in avanti importante per tutti i gruppi organizzati azzurri. Con la Lazio in Coppa Italia il Napoli riavrà gran parte del suo tifo,...

Napoli - il ritorno degli ultrà : con la Lazio riecco i Tifosi in curva B : Un mese e più di attesa, ma finalmente un passo in avanti importante per tutti i gruppi organizzati azzurri. Con la Lazio in Coppa Italia il Napoli riavrà gran parte del suo tifo,...

Basilicata - ultras muore investito da Tifosi rivali in provincia di Potenza : Basilicata, agguato da parte di alcuni tifosi del Melfi ad alcuni tifosi del Rionero: perde la vita Fabio Tucciariello Brutte notizie che arrivano dall’Eccellenza, il quinto gradino del calcio italiano. Non si parla di campo purtroppo ma di una vittima. Come riporta il Corriere.it infatti Fabio Tucciariello tifoso della Vultur Rionero è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un’auto sulla quale viaggiavano alcuni tifosi ...

Potenza rissa tra Tifosi - ultrà ucciso e travolto da un’auto : 25 arresti : Ancora una domenica sporca di sangue. È morto un ultras della Vultur Rionero, investito da un’auto di tifosi del Melfi in un’area di servizio di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. Secondo le prime ricostruzioni il tifoso della Vultur è morto travolto da un’auto su cui viaggiavano appunto alcuni sostenitori del Melfi. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Nel corso della serata di ieri, domenica 19 gennaio 2020, è ...

Ultrà investito e ucciso durante una rissa - arrestati 25 Tifosi : tifosi investiti da membri di una tifoseria rivale: il bilancio è di un morto e un ferito. arrestati in venticinque, non si esclude l’investimento intenzionale. Potenza, due uomini investiti da un’auto pirata. Il bilancio purtroppo è di un morto. A perdere la vita un ragazzo di 39 anni. Il sospetto degli inquirenti è che i due, tifosi della Vultur Rionero, possano essere stati investiti intenzionalmente per una folle rivalità ...

Fabio Tucciariello - l’ultras della Vultur investito e ucciso dai Tifosi del Melfi : Il pomeriggio di sangue in Basilicata, follia ultras e inspiegabile rivalità campanilistica, ha anche un volto. Fabio Tucciariello è la vittima di questa assurda vicenda che si è consumata nella stazione di servizio di Vaglio di Basilicata, a pochi chilometri da Potenza. L’uomo, 39 anni e tifoso della Vultur Rionero, è stato investito da una Fiat Punto da tifosi del Melfi, squadra del Vulture, rivale della compagine di Rionero. Fabio ...

Ultrà investito e ucciso dopo una rissa dall'auto dei rivali : 25 Tifosi arrestati : La tragedia prima delle partite di Rionero e Melfi (Eccellenza). Le vittime sono tifosi del Rionero. L’episodio vicino alla stazione ferroviaria

Ultrà investe Tifosi rivali : un morto e un ferito : In provincia di Potenza, Domenica 19 Gennaio, un uomo di 33 anni è stato investito, e ha perso la vita, da degli ultras di una squadra rivale, nella colluttazione è rimasto ferito anche un altro uomo, adesso ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Il crimine si è compiuto nelle vicinanze della stazione di Vaglio di Basilicata. Il trentatreenne rimasto vittima dello scontro era un tifoso della Vultur Rionero, eccellenza lucana, mentre ...

Ultrà di calcio investiti da un'auto di Tifosi rivali : un morto e un ferito grave : morto un tifoso del Vultur Rionero, squadra di Eccellenza lucana, in provincia di Potenza. La Polizia sta indagando per...

Cagliari Lazio - ultras sardi aggrediscono Tifosi biancocelesti : Una ventina di tifosi sardi ha aggredito sei sostenitori biancocelesti prima della sfida tra Cagliari e Lazio A poche ore dal fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Lazio, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, una ventina di ultras sardi ha aggredito sei tifosi biancocelesti a colpi di catene. Le forze dell’ordine hanno acquisito i video girati dai passanti e indagano sull’accaduto. Lo riporta La ...

Maxi operazione contro gli ultras : 75 Daspo agli Hooligans Torino - 32 ai Tifosi napoletani : 75 Daspo, 71 denunciati a piede libero per vari reati, tra i quali violenza privata aggravata, rissa, violenza e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio. E poi 32 ultras del Napoli denunciati, e altri 8 dell’Inter. Sono i risultati di una Maxi operazione della Polizia di Torino che contro “tutti gli appartenenti al gruppo oltranzista dei Torino Hooligans”. Le indagini hanno portato alla luce anche lo scontro in corso da ...

Daspo per 75 ultras granata - denunce per 32 Tifosi del Napoli : Blitz della Polizia di Torino che sta procedendo alla notifica di 75 Daspo emessi dal questore del capoluogo piemontese

Ultras - raffica di Daspo contro Tifosi del Torino - Napoli e Inter : 75 banditi dagli stadi - denunce per rissa e violenze : Blitz della Polizia contro gli ultrà granata appartenenti agli ‘Hooligans Torino‘: gli uomini della Digos stanno notificando il Daspo a tutti e 75 i membri del gruppo, 71 dei quali sono stati denunciati per diversi reati tra i quali violenza privata aggravata, rissa, violenza e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio. Sono invece oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello ...

Maxi Blitz della polizia contro gli ultrà : 115 daspo per Tifosi di Torino - Napoli e Inter : L’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos della questura torinese nell’ambito dell’inchiesta a carico di decine di esponenti della tifoseria granata appartenenti al gruppo organizzato dei “Torino Hooligans”. Sono 75 i supporter granata coinvolti, 32 i napoletani e 8 gli Interisti. Eseguite anche una decina di perquisizioni e adottate circa 500 sanzioni amministrative.Continua a leggere