This Is Us 4X12: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di martedì 28 gennaio 2020) This Is Us 4X12 va in onda sulla NBC americana martedì 28 gennaio 2020. Ecco di seguito le anticipazioni sulla trama e il promo. Attenzione: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO This Is Us 4X12: trama, anticipazioni, spoiler L’episodio This Is Us 4X12 si intitola I Gotta Go See About A Girl, che tradotto in italiano significa “devo occuparmi di una ragazza”. L’emittente televisiva ha rilasciato una brevissima sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Kevin rimette in discussione il suo passato e si pone delle domande importanti sul suo futuro. This Is Us 4X12 streaming: dove vedere l’episodio Negli USA l’episodio è andato in onda sulla NBC martedì 28 gennaio 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Fox Life. This Is Us 4X12 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in ... cubemagazine

cinefilosit : #ThisIsUs 4x12: promo dall'episodio -