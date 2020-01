The Undoing, la serie tv HBO con Nicole Kidman si svela - (Di martedì 28 gennaio 2020) Niccolò Sandroni The Undoing è un thriller psicologico con protagonista Nicole Kidman. Nel cast della miniserie tv anche Hugh Grant e Donald Sutherland Nuova miniserie tv in arrivo per Nicole Kidman, l’attrice sarà infatti protagonista di The Undoing, storia che ora si presenta con un primo interessante trailer. The Undoing, la trama The Undoing è un thriller psicologico con una storia ambientata nella New York dei giorni nostri, i cui protagonisti sono i membri di una famiglia agiata: Grace e Jonathan Sachs e loro figlio Henry. La loro vita procede senza intoppi, con Grace, affermata terapista newyorkese, che sta per debuttare come scrittrice alla vigilia della pubblicazione del suo primo libro. La situazione precipita in una notte, con una morte violenta che coinvolge Grace e inizia a mandare in pezzi la sua vita e la sua famiglia. La scomparsa del marito apre poi le porte ... ilgiornale

