The Outsider su HBO raccoglie elogi e paragoni eccellenti in attesa del debutto su Sky Atlantic (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli adattamenti – televisivi, ma anche cinematografici – dai romanzi di Stephen King non sono attesi con la stessa spasmodica impazienza di prima. Negli anni, d'altronde, piccolo e grande schermo se ne sono visti invasi, e non sempre con risultati eccellenti. Pare però che The Outsider su HBO sia destinata a invertire la tendenza, qualificandosi addirittura come la miglior serie tv tratta da un libro di King. In attesa del debutto italiano – fissato per il 17 febbraio su Sky Atlantic – è la stampa americana a offrire i primi spunti a riguardo. Sono senz'altro un buon indizio le ottime recensioni collezionate dai primi episodi di The Outsider, su HBO dal 12 gennaio. amazon box= "8820066238" A convincere sembra anzitutto la fedeltà della trama all'impianto narrativo tipico delle opere di King. Come in molti altri romanzi, anche in The Outsider l'avvio è dettato da un orribile ... optimaitalia

cinefatti : Domina il buio nel quarto episodio di @TheOutsiderHBO, protagonista della nostra nuova pagina di diario ?… - joaopaulo_DT : Marquei como visto The Outsider (2020) - 1x2 - Roanoke - twitensa : Marquei como visto The Outsider (2020) - 1x2 - Roanoke -