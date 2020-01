The Batman | Matt Reeves rivela una foto del primo giorno di riprese (Di martedì 28 gennaio 2020) I fan del Cavaliere Oscuro non stanno più nella pelle in attesa di The Batman, la nuova interpretazione di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson Anche se alcuni membri del cast di The Batman sono stati annunciati (come Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman) e alcuni attori hanno condiviso le loro prime reazioni molto enigmatiche … L'articolo The Batman Matt Reeves rivela una foto del primo giorno di riprese proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

cinespression : New post: The Batman: Matt Reeves annuncia l’inizio delle riprese ed il web reagisce con entusiasmo… - badtasteit : #MegaMan: lo sceneggiatore di #TheBatman per l'adattamento in live-action - Lollowitz : RT @IGNitalia: Matt Reeves ufficializza l'inizio delle riprese per #TheBatman, il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro con protagonista… -