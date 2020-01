Terremoto tra Cuba, Giamaica e Cayman: pericolo tsunami (Di martedì 28 gennaio 2020) Fortissimo il Terremoto che poche ore fa, ha colpito Cuba interessando anche la Giamaica e le Isole Cayman, altri, i Paesi interessati Fonte foto: ingv.it Un forte Terremoto, ha colpito, intorno alle 20:10 ora italiana di oggi, le coste di Cuba, Giamaica e delle Isole Cayman, con una potenza di 7.8 gradi di magnitudo. Secondo Usgs, Istituto Americano di geofisica, le coste che sono in un raggio di almeno 300 km dall’epicentro, sarebbero a rischio tsunami. LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, WUHAN: L’URLO DI DISPERAZIONE DEGLI ABITANTI – VIDEO Terremoto Cuba e Giamaica, altri Paesi interessati Una veduta delle Isole Cayman (Fonte foto: voglioviverecosi.com) Tale pericoloso allarme, interesserebbe anche altri paesi come: Belize, Honduras, Messico, oltre appunto alle Isole Cayman, a Cuba ed alla Giamaica. Per adesso, non si ha alcuna notizia dei danni ... chenews

