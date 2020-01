Terremoto, torna la paura in Albania: scossa di magnitudo 5.0 a Durazzo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’Albania nella serata di martedì 28 gennaio. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia. TIRANA – La terra trema ancora in Albania, dove torna la paura a due mesi dal sisma che ha provocato 51 morti. Terremoto in Albania Alle 22.15 locali, le 21.15 italiane, una scossa di magnitudo 5.0 è stata avvertita con epicentro a Durazzo. Lo riferisce l’Istituto albanese di geologia. La scossa si è avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona. Il Terremoto, di magnitudo 5.0 è stato rilevato nella costa albanese settentrionale. L’epicentro è stato individuato a 13 chilometri di profondità. Le prime notizie sembrano scongiurare la presenza di vittime. DATI #RIVISTI #Terremoto mb 5.0 ore 21:15 IT del 28-01-2020, Costa Albanese settentrionale (Albania) Prof=13Km ... newsmondo

