Terremoto in provincia di Ascoli Piceno | scossa 3 3 magnitudo avvertita chiaramente ad

Forte di Scossa di Terremoto provincia di Rieti : Forte Scossa di Terremoto in Rieti ad Accumuli. Nella provincia di Rieti la terra ha tremato con una magnitudo di 3.3. La Scossa è stata avvertita distintamente. Un Terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 3 km N Accumoli (RI), il 28-01-2020 16:37:34 (UTC) 28-01-2020 17:37:34 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche […] L'articolo Forte di Scossa di Terremoto provincia di Rieti proviene da www.meteoweek.com.

Terremoto oggi in Italia 27 gennaio 2020 : scossa in provincia di Rieti | Scosse in tempo reale : Terremoto oggi | 27 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, lunedì 27 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi : scossa in provincia di Rimini : Terremoto oggi Rimini 26 gennaio 2020 | Magnitudo | Epicentro | Ultime news Terremoto oggi Rimini – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto a 2 chilometri a nord di Montefiore Conca (provincia di Rimini) alle ore 17,26 di oggi, 26 gennaio 2020 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.91, 12.61 ad una profondità di 26 chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Terremoto oggi in Italia 26 gennaio 2020 : scossa in provincia di Ravenna | Scosse in tempo reale : Terremoto oggi | 26 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, domenica 26 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto Turchia : nuova violenta scossa nella provincia di Elazig [MAPPE e DATI] : Una nuova potente scossa di Terremoto ha colpito la provincia orientale turca di Elazig, dopo il sisma di ieri sera, che ha provocato almeno 22 morti e oltre 1.200 feriti. Lo riferiscono i media turchi, citando l’Afad, Autorità per la gestione delle catastrofi e delle emergenze. La nuova scossa registrata è di magnitudo 5.1 ed ha avuto una profondità di 10km, secondo i dati dell’USGS. La più potente delle scosse ...

Terremoto Sicilia : scossa avvertita in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.5, si è verificata alle ore 12.19. L’epicentro è stato localizzato a Milo (Catania), mentre l’ipocentro a soli 4.3 Km di profondità. Si è tratta di una scossa lieve, ma superficiale, pertanto è stata avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa avvertita in provincia di Catania [MAPPE ...

Terremoto Emilia Romagna : scossa in provincia di Ravenna [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte in Emilia Romagna. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 00.41. L’epicentro è stato localizzato a Ravenna, mentre l’ipocentro a 20.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto Emilia Romagna: scossa in provincia di Ravenna [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto oggi in Italia 24 gennaio 2020 : scossa in provincia di Cosenza | Scosse in tempo reale : Terremoto oggi | 24 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, venerdì 24 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto oggi in Italia 22 gennaio 2020 : scossa in provincia di Messina | Scosse in tempo reale : Terremoto oggi | 22 gennaio 2020 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per ...

Terremoto in Toscana : scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Pistoia : L’INGV ha rilevato una scossa di Terremoto in Toscana, in provincia di Pistoia, nella serata di martedì 21 gennaio 2020. Il sisma ha una magnitudo di 3.0 e l’epicentro nei pressi di Cutigliano. Avvertito distintamente dalla popolazione, non si hanno ancora notizie di eventuali danni a cose o persone.

