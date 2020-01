Terremoto in Albania di magnitudo 5.0: avvertito anche in Puglia (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la violentissima scossa registrata tra Cuba e le isole Cayman, la terra è tornata a tremare anche in Albania, dove precisamente alle 21:15 ora italiana si è registrato un Terremoto di magnitudo 5.0 con epicentro a Qarku, vicino a Durazzo. Terremoto in Albania di M 5.0 L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l’ipocentro a 13 chilometri di profondità. Queste le coordinate geografiche: 41.47 la latitudine e 19.5 la longitudine. Data la violenza del sommovimento, ad avvertirlo sono state sia Durazzo che la capitale Tirana ma anche Valona. I soccorritori hanno ricevuto decine di chiamate ma per ora non si registrano ancora danni a cose o persone. Nonostante il medesimo Istituto abbia precisato che nessun comune italiano si trova entro i 20 km dall’epicentro né alcuna città con almeno 50.000 abitanti entro 100 km, la scossa di Terremoto sarebbe ... notizie

