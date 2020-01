Terremoto di magnitudo 7.8 fra Cuba e Giamaica: allerta tsunami nei Caraibi (Di martedì 28 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata fra Cuba, la Giamaica e le isole Cayman. L’agenzia geologica statunitense Usgs riporta che l’epicentro è in mare a 10 chilometri di profondità e a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea, in Giamaica. È stata diramata immediatamente l’allerta tsunami. Il sisma è stato avvertito fino in Florida e a la Havana e Miami alcune persone sono state evacuate per precauzione dalle loro abitazioni. Il Terremoto è avvenuto in corrispondenza della microplacca di Gonâve, che forma parte del confine fra la placca nordamericana e la placca Caraibica. Si ritiene che questa microplacca, scoperta nel 1991, vada a premere (in “accrezione”) sulla placca nordamericana. L'articolo Terremoto di magnitudo 7.8 fra Cuba e Giamaica: allerta tsunami nei Caraibi proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

