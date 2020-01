Terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba, la Giamaica e le Cayman (Di martedì 28 gennaio 2020) Terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba, la Giamaica e le Cayman. Diramata l’allerta tsunami in un raggio di trecento chilometri dall’epicentro. Terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba, la Giamaica e le Cayman. L’epicentro è stato registrato a circa 120 chilometri dalla costa di Lucea ma ad appena dieci chilometri di profondità. Per questo motivo le vibrazioni sono state avvertite distintamente anche a diversi chilometri dall’epicentro. Le autorità competenti hanno diramato il rischio tsunami in un raggio di trecento chilometri. Di seguito il tweet con la segnalazione del Terremoto di magnitudo 7.7 A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z— USGS (@USGS) January 28, 2020 Terremoto di magnitudo 7.7 tra ... newsmondo

