Terremoto di magnitudo 7 7 tra Cuba | Giamaica e le Isole Cayman Allerta tsunami

Un Terremoto da 7.7 gradi ha colpito la zona di oceano tra Cuba, Giamaica e le Cayman. L'origine del sisma è stata individuata a 117 km dalla costa di Lucea, a 10 km di profondità, secondo l'Usgs (Istituto americano di geofisica). "Sono a rischio tsunami - ha affermato il Pacific tsunami Warning center - le coste entro un raggio di 300 km dall'epicentro". A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuC pic.twitter.com/A7vK0sYA4Z— USGS (@USGS) January 28, 2020 L'allarme tsunami per onde alte fino a un metro riguarda Belize, Cuba, Honduras, Messico, Isola Cayman e Giamaica, dove il sisma è stato avvertito in modo molto forte. Alle Cayman è stato diramato un ordine di evacuazione dalle aree della costa.

