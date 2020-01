Terremoto di magnitudo 7.7 nel Mar dei Caraibi (Di martedì 28 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata nel Mar dei Caraibi, tra Cuba e la Giamaica, a 10 km di profondità. Le autorità riferiscono che è stata pertanto diramata un’allerta tsunami che riguarda 6 paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica. A riportare la notizia è stata l’agenzia geologica statunitense Usgs. La scossa è stata registrata intorno alle 20.10 italiane, dai sismografi a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea (Giamaica). Ecco un video di un residente: le immagini sono spaventose. Non si hanno ancora notizie di vittime o danni. A massive 7.3 magnitude earthquake has struck the Caribbean. A tsunami warning has been issued for Jamaica, Cuba, and the Cayman Islands. pic.twitter.com/PjcPm2xt07 — Jacko <img ... bigodino

fattoquotidiano : Terremoto di magnitudo 7.8 fra Cuba e Giamaica: allerta tsunami nei Caraibi - SkyTG24 : Terremoto tra Cuba e Giamaica: scossa di magnitudo 7.7 - Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba e Giamaica. Allerta tsunami nei Caraibi -