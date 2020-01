Terremoto da 7.7 tra Cuba, Giamaica e Isole Cayman: edifici evacuati anche a Miami, allarme tsunami (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La terra trema e non in un’area circoscritta, fa paura in diverse parti del mondo. Nel giro di poche ore si sono registrate numerose scosse di Terremoto: una di magnitudo 7.7 ai Caraibi con tanto di allerta tsunami, un’altra vicino a Durazzo, in Albania, avvertita in Puglia, e un’altra pari a 3.3 di potenza ad Accumoli, dove è ancora vivo il ricordo del devastante sisma dell’agosto 2016. Terremoto da 7.7 tra Cuba, Giamaica e Isole Cayman: edifici evacuati a Miami, allarme tsunami Un Terremoto da 7.7 gradi ha colpito la zona di oceano tra Cuba, Giamaica e le Cayman. L’Usgs, l’Istituto Americano di Geofisica, ha individuato l’epicentro del sisma a 117 km dalla costa di Lucea, a 10 km di profondità. «Sono a rischio tsunami le coste entro un raggio di 300 km dall’epicentro», ha affermato il Pacific Tsunami Warning center. Stando ai media ... urbanpost

