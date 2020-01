Terremoto Centro Italia, la terra torna a tremare: l’epicentro vicino ad Accumuli (Di martedì 28 gennaio 2020) Terremoto nel Reatino, dove la terra torna a tremare. La magnitudo registrata è di 3.3. A darne notizia il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha pubblicato una nota su Twitter, segnalando il movimento in provincia di Rieti. La scossa si è verificata intorno alle ore 17.37 di oggi, martedì 28 gennaio. L'epiCentro del sisma è stato localizzato a una profondità di otto chilometri, a una distanza di tre chilometri a Nord di Accumuli e a sette da Arquata del Toronto, entrambe colpite dal terribile sisma che fece tremare la Valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell'Alto Aterno ad agosto 2016. (Continua...) Al momento non si segnalano danni a persone o cose. La scossa delle ore 17.37 è stata preceduta da un'altra, più live, di magnitudo 1.2., alle ore 3.28. L'ultima è stata avvertita chiaramente da molte persone in altre città ... howtodofor

poliziadistato : Matteo e Leo #unitàcinofila specializzata nella ricerca di persone scomparse. Insieme hanno contribuito ai soccorsi… - gmslongo : Vicino a tutti quelli del centro Italia che soffrono per colpa del terremoto ?? - scavuzzo47 : RT @ilriformista: #Terremoto Centro Italia, scossa di magnitudo 3.3 ad Accumoli -