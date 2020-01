Terremoto Albania, scossa di magnitudo 5 vicino a Durazzo. Avvertita anche nel Salento (Di martedì 28 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto ha colpito l’Albania nella serata di martedì. Secondo l’Istituto albanese di geologia l’evento è stato di magnitudo 5.0 e l’epicentro è stato localizzato vicino a Durazzo. La scossa si è Avvertita distintamente anche nella capitale Tirana e più a sud fino a Valona. Il 26 novembre dello scorso anno l’Albania è stata colpita da un forte Terremoto di magnitudo 6.5 che provocò 50 morti e circa 2000 feriti. Come successo all’epoca, la scossa è stata Avvertita distintamente anche nella parte meridionale della Puglia, in particolare nel Salento, distante in linea d’aria poco più di 70 chilometri: diverse le segnalazioni soprattutto da parte di chi vive nei piani alti, ma non si registrato danni né feriti. L'articolo Terremoto Albania, scossa di magnitudo 5 vicino a Durazzo. Avvertita anche nel Salento proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Albania, scossa di terremoto 5.0 a Durazzo - ediramaal : Grazie di cuore @GiuseppeConteIT @luigidimaio per la grande umanità che vi contradistingue negli occhi del Albania… - ItalyMFA : Il Min. @luigidimaio ha incontrato alla Farnesina il Primo Ministro albanese @ediramaal. Ribadita la vicinanza del… -