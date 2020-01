Terremoto Albania 28 Gennaio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 (Dati INGV) è stata registrata in Albania ad una profondità di circa 10km alle ore 21:15 ora Italiana. La scossa è stata avvertita fin in Puglia.... L'articolo Terremoto Albania 28 Gennaio 2020 proviene da Rete Meteo Amatori. retemeteoamatori

RaiNews : Sisma avvertito anche a Tirana e più a sud fino a Valona, oltre che in Puglia #Terremoto #Albania #Durazzo - Agenzia_Ansa : #Terremoto, scossa di magnitudo 5.0 a #Durazzo #Albania - OsservatorioIta : Terremoto ottiene l'attenzione dell'UE #Albania -