Terremoto a Cuba di magnitudo 7.8. Rientrato allarme tsunami (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Terremoto a Cuba di magnitudo 7.8: epicentro tra Cuba e la Giamaica, nel mar dei Caraibi, a 10 km di profondità. Ritirata allerta tsunami per 6 paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica. Un forte Terremoto è stato registrato alle 20:10 (ora italiana) nel Mar dei Caraibi, tra le isole di Cuba, la Jamaica e le Cayman. Il Terremoto è superficiale (ipocentro a circa 10 km di profondità). La scossa è stato avvertita anche nella capitale Cubana L’Avana, dove diversi edifici sono stati evacuati, così come in diverse province dell’isola. Lo riportano i media Cubani. «Il Terremoto – riferiscono i media locali – è stato percepito in molte province, come Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos, L’Avana, Pinar del Rio e il comune di Isla de la Juventud». Secondo il portale di informazione ufficiale Cubadebate, non si segnala ... 2anews

