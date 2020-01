Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Dirk smaschera Nadja e diventa suo complice-amante! (Di martedì 28 gennaio 2020) Come dimenticare la diabolica coppia formata dalla leggendaria Barbara Von Heidenberg (Nicola Tiggeler) e dal suo avvocato (poi divenuto marito) Götz Zastrow (Andreas Borcherding) che seminò il terrore per lunghi mesi? Per non parlare dell’alleanza di Beatrice (Isabella Hübner) e Friedrich Stahl (Dietrich Adam): prima amanti e complici, poi coniugi terribili. Sono passati anni da quando al Fürstenhof si è vista per l’ultima volta una vera “coppia dark”, ma sembra proprio che non dovremo attendere ancora a lungo. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la super cattiva della sedicesima stagione– Nadja Holler (Anna Lena Class) unirà infatti le forze con un altro personaggio decisamente controverso: Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer), marito di Linda (Julia Grimpe) e cognato di Christoph (Dieter Bach). Ed il risultato sarà a dir poco esplosivo… Ecco dunque cosa accadrà negli ... tvsoap

