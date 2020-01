Tav, la Cassazione annulla la condanna al giornalista di Fanpage.it Davide Falcioni (Di martedì 28 gennaio 2020) La Cassazione ha annullato la condanna ai danni di Davide Falcioni, il giornalista di Fanpage.it che era stato condannato a quattro mesi di reclusione per concorso in violazione di domicilio: il reporter era presente, nel 2012, a una manifestazione dei no Tav in cui riportò, in quanto cronista, l'irruzione in un edificio da parte dei manifestanti. fanpage

