Tabellone Coppa Italia 2019/2020: date, turni, gare e risultati (Di martedì 28 gennaio 2020) Ad agosto, con i turni preliminari, ha preso il via la Coppa Italia 2019/2020: calendario, date, turni, partite e risultati In un primo momento, attraverso una nota ufficiale, la Lega di Serie A ha provveduto ad ufficializzare date e turni della nuova edizione del torneo. Successivamente, con il sorteggio del Tabellone, che è stato effettuato lunedì 22 luglio alle ore 15.00, ha preso definitivamente forma la Coppa Italia 2019/2020. Il torneo ha aperto i battenti ad agosto con i turni preliminari, e vedrà disputarsi nel mese di gennaio gli ottavi e i quarti di finale, mentre la finale è in programma mercoledì 13 maggio 2020. L’edizione 2018/2019 aveva visto il successo per 2-0 della Lazio sull’Atalanta, con le reti di Milinkovic-Savic e Correa che hanno consegnato il settimo trofeo della sua storia alla compagine biancoceleste. turni e date Coppa Italia 2019/2020 Primo ... calcionews24

