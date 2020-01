Suso al Siviglia, accordo con il Milan: prestito con obbligo di riscatto condizionato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Milan ha praticamente definito la cessione di Suso al Siviglia. Tra i due club è stato trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze. L'intera operazione valutata nell'ordine dei 22 milioni. Ultimi dettagli da sistemare, poi Suso tornerà in Spagna. fanpage

