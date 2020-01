Superenalotto: uscito il 6 ad Arcola, provincia di La Spezia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 6 al Superenalotto è stato indovinato da un giocatore di Arcola, nella provincia di La Spezia. Il montepremi è più alto di 67 milioni Sei al Superenalotto, il sogno di tantissimi italiani, si è avverato per un giocatore in Liguria. La schedina vincente, è stata giocata ad Arcola, provincia di La Spezia e frutterà al fortunato vincitore, la quota clamorosa di 67.218.272,10 euro. Si conosce anche la strada in cui è stata giocata la schedina, presso il punto vendita SISAL, tabaccheria Il Quadrifoglio, della strada provinciale 288. Anonimo invece per ora, il vincitore. LEGGI ANCHE: ESTRAZIONE LOTTO MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020, Superenalotto Superenalotto, 6 centrato in provincia di La Spezia Fonte foto: folinotizie.net La sestina vincente, 16, 21, 33, 50, 57, 89, con Numero Jolly 52 e SuperStar 26, la potete rileggere insieme a tutte le altre estrazioni, ... chenews

