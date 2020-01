Superenalotto, il ‘6’ esce ad Arcola: con 2 euro vinti 67 milioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Superenalotto, a quattro mesi dall’ultima vincita piena, questa sera il ‘6’ è stato centrato in una rivevitoria di Arcola, in provincia di La Spezia. Superenalotto, il ‘6’ rende milionaria Arcola (in provincia de La Spezia) con una vincita da 67.218.272,10 euro. Come informa la Sisal, la vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto … L'articolo Superenalotto, il ‘6’ esce ad Arcola: con 2 euro vinti 67 milioni proviene da www.inews24.it. inews24

