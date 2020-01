Superenalotto, centrato il 6: vinti oltre 67 milioni di euro (Di martedì 28 gennaio 2020) Una vincita con il 6 è stata realizzata nel Superenalotto di stasera: la schedina vincente vale 67.218.272,10 euro ed è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della Spezia. Questa combinazione vincente: 16 – 21 – 33 – 50 – 57 – 89. Numero Jolly: 52. Superstar: 26. Lo scorso agosto era stata centrata dopo oltre un anno la combinazione vincente. I 209.160.441 euro erano stati vinti a Lodi, al bar “Marino” di via Cavour 46. Il jackpot da 209 milioni è stato il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali. L’ultimo 6 risaliva – prima di quello di oggi – al 23 giugno 2018 – vennero vinti 51,3 milioni di euro attraverso un sistema giocato da 45 giocatori. Il record del jackpot più alto di sempre era stato di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con ... ilfattoquotidiano

