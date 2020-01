Superenalotto, centrato il 6 da 67 milioni di euro (Di martedì 28 gennaio 2020) L’estrazione del Superenalotto di martedì 28 gennaio 2020. centrato il 6 ad Arcola, in provincia di La Spezia. Vinti 67 milioni di euro. ARCOLA (SPEZIA) – L’estrazione del Superenalotto di martedì 28 gennaio 2020 ha visto centrare il 6 ad Arcola, in provincia di La Spezia. Una serata magica per la persona che ha giocato la schedina vincente visto che ha portato a casa poco più di 67 milioni di euro. Nelle prossime ore inizierà la caccia al fortunato che, però, cercherà di restare nell’anonimato per riuscire a godersi questa vincita senza l’assillo delle telecamere e dei media. Superenalotto, il 6 diventa realtà E’ stata una ‘caccia’ molto più breve rispetto al passato. Ad agosto, infatti, a Lodi il jackpot vinto è stato di 209 milioni di euro, la cifra più alta della storia di questo gioco. A La Spezia, invece, si è scesi a ... newsmondo

Elisa34012803 : RT @magicaGrmente22: Superenalotto, centrato il 'sei': vinti oltre 67 milioni di euro in provincia di La Spezia, schedina da due euro https… - magicaGrmente22 : Superenalotto, centrato il 'sei': vinti oltre 67 milioni di euro in provincia di La Spezia, schedina da due euro - Italia_Notizie : Superenalotto, centrato il 6: vinti oltre 67 milioni di euro -