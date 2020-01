SuperEnalotto, centrato il 6 da 67 milioni di euro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giovanna Stella La schedina vincente vale 67.218.272,10 euro ed è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia di La Spezia Una schedina da due euro gli ha portato 67.218.272,10 euro. Il SuperEnalotto di questa sera ha premiato con il 6 la combinazione (16 - 21 - 33 - 50 - 57 - 89. Numero Jolly: 52. Superstar: 26.) venduta dalla tabaccheria Il Quadrifoglio di Arcola, in provincia di La Spezia. "Con quella di stasera - spiega la Sisal - sono 123 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (PR) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14esimo montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal". Si tratta della prima ... ilgiornale

