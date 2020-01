Storia del medico di Saronno che si fece angelo della morte (Di martedì 28 gennaio 2020) Un medico dell'ospedale di Saronno e un'infermiera uniti da una relazione amorosa clandestina che hanno ucciso quattro pazienti anziani e il marito di lei. È questo il nucleo originario delle accuse che portano in carcere, il 29 novembre 2016, Leonardo Cazzaniga, e Laura Taroni nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' condotta dalla Procura di Busto Arsizio. Le indagini poi si amplieranno fino a ipotizzare 15 omicidi: dodici di pazienti in corsia e tre di familiari (il marito, la madre, il suocero) della donna. Per dodici di queste morti Cazzaniga è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario e condannato all'ergastolo più tre anni di isolamento diurno. Il processo diventa l'aspra rappresentazione di due visioni incompatibili: quella dell'ex viceprimario che sostiene di avere agito "nel tentativo di rendere dignitosa la morte per morti indegne, volente e disumane" e quella della ... agi

