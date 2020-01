Stockholm Requiem, su La F tornano le indagini di Fredrika Bergman (Di martedì 28 gennaio 2020) tornano le indagini di Fredrika Bergman (Liv Mjönes), la protagonista di Stockholm Requiem, la serie tv nordeuropea in onda su La F (canale 135 di Sky). Dopo aver mandato in onda i primi tre episodi, come promesso, ne arrivano altri due: l'appuntamento è per questa sera, 28 gennaio 2020, e martedì prossimo, 4 febbraio, alle 21:10.Due nuovi casi per Fredrika, analista investigativa per l’unità indagini speciali della Polizia di Stoccolma, che nel corso delle puntate precedenti è riuscita a vincere le diffidenze del Dipartimento e del suo nuovo collega, l'Ispettore Alex Recht (Jonas Karlsson) e del suo braccio destro Peder Rydh (Alexej Manvelov).Stockholm Requiem, su La F tornano le indagini di Fredrika Bergman pubblicato su TVBlog.it 28 gennaio 2020 09:00. blogo

