Stockholm Requiem: le ultime due indagini stasera su LaF! (Di martedì 28 gennaio 2020) Stockholm Requiem ritorna in esclusiva su LaF con le ultime due indagini della serie, stasera alle 21:10 e il 4 febbraio con l'appuntamento finale! Stockholm Requiem arriva stasera su LaF in esclusiva con le ultime due indagini della serie crime nordica prodotta dall'acclamato Piodor Gustafsson (Border - Creature di confine e L'Uomo Di Neve) e tratta dalla trilogia letteraria di successo Bergman & Recht di Kristina Ohlsson. Nel primo dei due nuovi appuntamenti, Cinerama, l'affascinante criminologa Fredrika Bergman (Liv Mjönes), analista investigativa per l'unità indagini speciali della polizia di Stoccolma, si vede costretta ad affrontare una vecchia indagine dell'ispettore Alex Recht (Jonas Karlsson), riemersa dopo che una studentessa scomparsa da due anni viene trovata sepolta in un cantiere al centro della città; questo doloroso ... movieplayer

