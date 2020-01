Stampa francese - Imminente la nomina di De Meo come nuovo ad della Renault (Di martedì 28 gennaio 2020) Mancherebbero ormai pochi giorni, se non ore, alla nomina di Luca De Meo quale nuovo amministratore delegato della Renault. A dare la notizia sono alcune testate francesi, secondo le quali negli scorsi giorni ci sarebbe stata la fatidica fumata bianca da parte del consiglio di amministrazione della Régie.Ufficiale entro giovedì. Secondo il quotidiano economico Les Echos, i consiglieri della Renault, salvo "sorprese dell'ultimo minuto", dovrebbero riunirsi "all'inizio" di questa settimana per formalizzare la nomina di De Meo. Nulla trapela sul giorno di convocazione del Cda, ma per Le Parisien la riunione dovrebbe aver luogo entro giovedì, quando è previsto in Giappone un incontro ai massimi vertici dell'Alleanza Renault-Nissan per definire nuovi progetti congiunti di collaborazione industriale. Entrambe le testate, comunque, concordano sul via libera alla nomina. ... quattroruote

