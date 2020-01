Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: Lautaro Martinez salta il derby, fermati in 13 (Di martedì 28 gennaio 2020) Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 gennaio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi tesserati, al termine della gara, sul terreno di giuoco, creato un clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara, che venivano circondati in occasione delle proteste, perdurando tale clima fino al loro ingresso negli spogliatoi, nonché per aver impedito ai medesimi di eseguire il saluto finale del cd “terzo tempo”; e, inoltre, per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore di altra Società. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per ... calcioweb.eu

