Sospetto coronavirus in Italia | una ragazza si sente male sul pullman | “Scene da film”

«Sembrava una scena da film". Sono ancora scossi Emanuele Cantile e Alberto Saraceno, dipendenti del distributore dell'area di servizio di Serravalle Pistoiese sull'A11, dopo che ieri sera nel tardo pomeriggio una donna cinese di 52 anni è stata ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale San Jacopo con il Sospetto del coronavirus. Sono in corso gli accertamenti stabiliti dal protocollo per casi sospetti. La donna fa parte di una comitiva composta da ventidue cittadini cinesi che si trova nel nostro paese per turismo da una decina di giorni. Il bus proveniva da Firenze, ed era diretto a Pisa. (Continua...) Ma adesso il gruppo è stato fermato in un albergo di Lucca. La maggior parte dei viaggiatori (fra cui la donna) è originaria proprio della zona di Wuhan, quella da dove si è diffuso il virus. La comitiva viaggia su un pullman polacco a noleggio. Ieri sera verso le ...

