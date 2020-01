Sophie di Wessex sostituirà Harry e Meghan negli impegni ufficiali? - (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Rossi Secondo le indiscrezioni Sophie di Wessex sarebbe stata chiamata dalla regina Elisabetta a colmare il vuoto lasciato da Harry e Meghan, assumendosi maggiori responsabilità a corte Secondo i tabloid Sophie di Wessex sarebbe da sempre la nuora preferita della regina Elisabetta. In effetti la 55enne moglie del principe Edoardo (si sono sposati nel 1999) è l’unica a non aver mai dato vita a scandali e a non aver mai divorziato. Pare che Sophie sia una donna molto attenta, seria e discreta. La sua presenza agli eventi ufficiali si nota proprio per l’eleganza e la sobrietà. Sophie di Wessex rispetta il suo ruolo a corte, non sgomita e non scavalca, anche perché non ne ha alcun bisogno. Pare che la regina Elisabetta la stimi moltissimo e tenga in grande considerazione il suo parere, al punto da permetterle di chiamarla “mama”, di contattarla quando vuole e di ... ilgiornale

infoitcultura : Sophie Wessex, chi è la Royal pronta a sostituire Meghan Markle - Mitramacco : RT @VanityFairIt: A «sostituire» Harry e Meghan all'interno della royal family, sarà soprattutto la 55enne moglie dell'unico figlio di Elis… - VanityFairIt : A «sostituire» Harry e Meghan all'interno della royal family, sarà soprattutto la 55enne moglie dell'unico figlio d… -