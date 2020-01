Sono iniziate le riprese del nuovo film The Batman (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo mesi di annunci e anticipazioni e qualche settimana di indiscrezioni, è arrivata la conferma: Sono ufficialmente iniziate le riprese di The Batman, il film di Matt Reeves che riporterà sullo schermo una nuova versione dell’Uomo pipistrello. A annunciarlo è lo stesso regista che, il 27 gennaio, sul suo profilo Twitter ha postato l’immagine di un ciak accompagnato dalla scritta “Day one”. Si è dunque iniziato a girare, con tutta a probabilità a Londra, e per il risultato finale dovremo attendere ancora un anno e mezzo: il film è previsto nelle sale a partire dal 25 giugno 2021. #DayOne #TheBatman cc: @GreigfraserD pic.twitter.com/kOgcsa6zX3 — Matt Reeves (@mattreevesLA) January 27, 2020 C’è molta attesa per questa nuova avventura del Cavaliere oscuro. Dopo la parentesi – non proprio fortunatissima – di Ben Affleck in Batman v Superman e Justice League, il testimone passa a ... wired

NandoPiscopo1 : RT @diaridicinema: Il regista #MattReeves ci ha fatto sapere tramite il suo account Twitter che sono ufficialmente iniziate le riprese di #… - diaridicinema : Il regista #MattReeves ci ha fatto sapere tramite il suo account Twitter che sono ufficialmente iniziate le riprese… - movie_digger : Sono ufficialmente iniziate le riprese a Londra di #TheBatman ?? di @mattreevesLA con #RobertPattinson nei panni di… -