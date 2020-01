Sonic - Il film: Jim Carrey vede delle somiglianze tra il Dr. Robotnik e l'Enigmista di Batman (Di martedì 28 gennaio 2020) È passato un po' di tempo da quando gli spettatori hanno visto Jim Carrey interpretare un personaggio comico. Negli ultimi anni l'attore si è esibito in grandi spettacoli con progetti come Kidding e The Bad Batch, ma senza impersonare i suoi ruoli classici. Questo, però, cambierà il mese prossimo con l'uscita di Sonic the Hedgehog, in cui Carrey interpreta il cattivo Dr. Ivo Robotnik e avrà quindi un'altra possibilità di dare vita a un villain stravagante.Robotnik è il classico villain i cui geniali piani vengono sempre sventati dalla sua nemesi, in questo caso Sonic. Guardando Robotnik è facile ricordare l'Enigmista, il classico cattivo di Batman che Carrey ha interpretato nel 1995 in Batman Forever.Sia l'Enigmista che Robotnik sono cattivi appariscenti con una propensione per trame elaborate, e i fan non avranno problemi a confrontare i due. In effetti, anche Carrey vede molte ... eurogamer

