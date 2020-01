Sondaggi politici SWG, i flussi in Emilia, il ruolo degli ex astensionisti (Di martedì 28 gennaio 2020) Sondaggi politici SWG, i flussi in Emilia, il ruolo degli ex astensionisti Più che ai pentastellati forse Bonaccini deve molto agli ex astensionisti. È quanto emerge dall’analisi che SWG ha svolto con Sondaggi politici volti a individuare i flussi tra partiti e coalizioni tra le elezioni europee e quelle regionali di domenica scorsa. La coalizione di centrosinistra infatti ha ricevuto più consensi da chi alle europee non aveva votato che da chi aveva scelto il M5S, il 17,7% dei voti totali contro il 9%. Ovviamente il grosso, il 65% viene da chi già aveva scelto la coalizione, ma c’è anche un 6,1% che aveva votato il centrodestra. Fonte: SWG.it Parallelamente anche il PD riceve quasi il 70% dei consensi da chi ha confermato la scelta delle europee e aveva già votato PD, mentre il 12,9% viene dagli ex astensionisti e il 6,7% dai pentastellati. Pochi, il 3,9% ... termometropolitico

