Sondaggi politici | calano Lega | M5S e Italia Viva

I Sondaggi nazionali mostrano un avanzamento per il Partito Democratico e per Fratelli d'Italia. Stabile Forza Italia al 6,5%. La seconda Supermedia dei Sondaggi del 2020, elaborata da YouTrend per Agi, mostra un calo nei Sondaggi per la Lega (-0,4%), per il Movimento 5 Stelle (-0,6%) e per Italia Viva (-0,5%), che si porterebbero rispettivamente al 30,8%, al 15,7% e al 4,3%. Al contrario, crescerebbero di 0,6 punti il Partito Democratico (19,3%) e di 0,3 Fratelli d'Italia (10,9%).

