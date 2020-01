Sondaggi politici: calano Lega, M5S e Italia Viva (Di martedì 28 gennaio 2020) I Sondaggi nazionali mostrano un avanzamento per il Partito Democratico e per Fratelli d'Italia. Stabile Forza Italia al 6,5%. La seconda Supermedia dei Sondaggi del 2020, elaborata da YouTrend per Agi, mostra un calo nei Sondaggi per la Lega (-0,4%), per il Movimento 5 Stelle (-0,6%) e per Italia Viva (-0,5%), che si porterebbero rispettivamente al 30,8%, al 15,7% e al 4,3%. Al contrario, crescerebbero di 0,6 punti il Partito Democratico (19,3%) e di 0,3 Fratelli d'Italia (10,9%). (...) - Politica / Lega Nord, Sondaggio, , M5S feedproxy.google

enzono16 : RT @VittorioDeSant7: CHI DI SPADA FERISCE, DI SPADA PERISCE Sondaggi politici oggi 28 gennaio: M5S verso la sparizione - Moixus1970 : RT @TermometroPol: #Sondaggi @SWGpoliticAPP: i flussi in #EmiliaRomagna, il ruolo degli ex astensionisti #28gennaio - portaluppiluigi : @ricmaggiolo @Ted0foro @CarloCalenda Mi aiutate con questi dati? Supermedia sondaggi politici, 23 gennaio: calano… -