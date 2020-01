Sollevamento pesi: Maria Grazia Alemanno e Salvatore Esposito in quarta piazza alla World Cup Roma 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) La seconda giornata di gare della tappa romana di Coppa del Mondo 2020 di Sollevamento pesi è andata in archivio con un’Italia protagonista ma incapace di ottenere misure di rilievo in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Al PalaPellicone di Ostia, sede del primo evento della stagione della pesistica olimpica, la selezione tricolore ha collezionato diversi piazzamenti sul podio tenendo in considerazione le varie specialità ma nessuno è stato in grado di brillare particolarmente dal punto di vista della prestazione pura. In apertura di giornata Mirko Zanni si è nettamente imposto nella categoria -67 kg con un totale di 305 kg (140 di strappo e 165 di slancio) davanti al tedesco Simon Brandhuber (298) e al georgiano Goga Chkheidze (291), tuttavia la misura ottenuta non è stata sufficiente per migliorare il proprio punteggio nel ranking a Cinque Cerchi e quindi si giocherà ... oasport

