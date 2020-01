Soldi e champagne dal clan, arrestati cinque carabinieri (Di martedì 28 gennaio 2020) Avvertiva Camillo Petito, esponente di vertice del clan Puca, e con anticipo, di operazioni ad alto impatto; gli consentiva di circolare in auto per le strade di Sant'Antimo pur non potendo, dato che il magistrato di sorveglianza lo aveva sottoposto a divieto di guida; falsificava l'orario in cui questi si presentava negli uffici per assolvere alle prescrizione del magistrato di sorveglianza; non dava esecuzione a un'ordinanza che disponeva una multa come sanzione per aver violato la liberta' controllata. E quando, durante una perquisizione, a Petito vennero sequestrati oltre 54.000 euro in contanti, sostenne con i colleghi che il denaro non era frutto di attivita' illecite, e che Petito non faceva parte piu' del clan Verde, aiutandolo ad eludere le investigazioni. E' quanto il gip di Napoli, Valentina Gallo, contesta a un maresciallo maggiore in servizio alla caserma di Sant'Antimo tra ... ilfogliettone

