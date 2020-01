Smog e Pm10, scattano nuovi limiti alle auto. Domenica blocco totale a Milano (Di martedì 28 gennaio 2020) scattano di nuovo le limitazioni temporanee alla circolazione di primo livello a causa dell’inquinamento. E il Comune di Milano annuncia il blocco totale alle auto per domani 2 febbraio. A causa del superamento continuativo del limite giornaliero di Pm10 negli ultimi 4 giorni, scattano da oggi, martedì 28 gennaio 2020, le limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di primo livello. Non potranno circolare i veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 in tutti i giorni feriali e festivi in alcune fasce orarie. su Il Notiziario. ilnotiziario

